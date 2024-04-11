Объявлен сбор добровольцев для ликвидации последствий наводнения в Курганской области

На Урале объявлен сбор добровольцев для ликвидации последствий наводнения в Кургснской области.

Проводит его Гуманитарный Добровольческий Корпус по поручению полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева.

«Работы по подготовке к приходу воды в Курганской области идут круглосуточно. Жители региона добровольно оказывают помощь специальным службам в подготовке к паводку – это студенты, работники заводов, семьи. Уверен, что жители других регионов УрФО не оставят в беде соседей», – подчеркнул полпред Владимир Якушев.

Планируется, что добровольцы будут оказывать адресную помощь, сопровождать эвакуированных жителей в пунктах временного размещения, укреплять дамбы и выполнять другие задачи. Кроме того, в Курганскую область из регионов округа направлены лодки, полевая кухня, лекарства и другая гуманитарная помощь.

Регистрация и подробности.

Напомним, что в Курганской области введен режим ЧС регионального масштаба. Прогнозируется исторический максимум уровня воды в реке Тобол, самый масштабный за последние 30 лет. По данным МЧС в зону риска подтопления входят 62 населенных пункта, в том числе Курган.

Екатеринбург, Елена Васильева

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