Две трети россиян верят в жизнь за пределами Земли

Две трети россиян уверены, что в будущем люди будут жить не только на Земле, но и на других планетах. Таковы результаты предпраздничного опроса, который провел ВЦИОМ. Скептиков, которые не верят, что люди когда-то смогут освоить космос для жизни, среди опрошенных 28%.

Интересно, что число утвердительных ответов на этот вопрос примерно совпадает с результатами опроса о существовании разумных форм жизни на других планетах. С тем, что разумные инопланетяне существуют, согласны 75% россиян. Причем за последние 15 лет число тех, кто верит в это, выросло на 14%. Не верят в существование инопланетян 20% жителей России.

Екатеринбург, Елена Сычева

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