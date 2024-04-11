15-летнюю девушку будут судить за кражу 2,9 млн у ветерана СВО

В Кушве Свердловской области суд рассмотрит уголовное дело 15-летней местной жительницы, которая обвиняется в краже в особо крупном размере. Деньги пропали у ветерана СВО. Уголовное дело было возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ.

«По версии следствия, несовершеннолетняя знакомая потерпевшего, обладая реквизитами банковской карты молодого человека и имея доступ к мобильному приложению электронной платежной системы, без его ведома осуществила операции по переводу денежных средств потерпевшего на личные счета, доступ к которым имела, на общую сумму 2,9 млн рублей», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Отмечается, что девушка не признала вину. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Кушва, Елена Сычева

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