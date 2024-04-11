В Академическом пройдет общегородской субботник

В Академическом районе 27 апреля пройдет общегородской субботник, который формально завершит месячник чистоты. Участникам выдадут необходимый инвентарь и пакеты для уборки.

Уборка района от накопившегося за зиму мусора продолжается всю весну. Дворники уже давно приводят в порядок газоны, придомовые территории. Им помогают волонтеры. Субботники в разных кварталах Академического проходят весной почти каждые выходные. А 27 апреля район присоединится к общегородскому экологическому мероприятию.

Добавим, что после субботников начнется период посадки новых растений. Озеленение – один из приоритетов Академического. Каждый год здесь высаживают новые деревья, в том числе – тематические аллеи. В районе уже есть аллеи Финансистов, Медиков, Энергетиков, есть аллея в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войны, аллея Памяти. А золотые медалисты каждый год высаживают деревья на площадке перед храмом Святых Божьих Строителей в Преображенском парке. Основатель района девелопер «Академический» (АО СЗ «РСГ-Академическое») совместно с УК «Академический» регулярно помогает в озеленении территории.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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