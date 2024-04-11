В Первуральске извращенец приставал к девочке в полном людьми автобусе

В Первоуральске задержан и помещен под арест судимый извращенец, который приставал к ребенку в полном людьми автобусе. Как сообщает КП-Урал со ссылкой на Инцидент Первоуральск», ЧП произошло еще 10 апреля этого года в автобусе №4.

«Мужчина, подсев к ребенку, рукой пытался залезть под куртку и гладил внутреннюю сторону бедра. После мужчина написал в телефоне, что у него большой половой орган, и показал это подростку, – сообщает «Инцидент Первоуральск».

Сообщается, что за поведением мужчины следили пассажиры и даже снимали его на телефоны. Несмотря на это, никто так и не заступился за несовершеннолетнюю. Очевидцы запомнили, что приставший мужчина – славянской внешности. На вид ему примерно 45 лет. Он носит короткую стрижку, темноволосый. Его телосложение среднее, а рост около 180 сантиметров. Пассажир был одет в спортивную одежду темного цвета.

Извращенца уже задержали.

Глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых сообщил, что подозреваемый доставлен в суд. В отношении мужчины будет рассматриваться административное дело за неповиновение полицейским при задержании. Как уточнил полковник Горелых, задержанный мужчина – рецидивист.

«Речь идет о 45-летнем ранее неоднократно судимом местном жителе. Наказание он отбывал в исправительных колониях Ивделя, Нижнего Тагила и Камышлова, – рассказал Валерий Горелых. – По статьям за кражу, угрозу убийством, разбой, незаконное хранение наркотических веществ. После судебного заседания собранные сыщиками материалы в отношении фигуранта будут направлены в следственные органы».

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube