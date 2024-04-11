Скоро нерест: рыбакам запретят выходить на водоемы (СПИСОК)

В конце апреля рыба в водоемах Свердловской области пойдет на нерест. В этот период рыбная ловля будет запрещена.

Как сообщает отдел рыбоохраны по Свердловской области Нижнеобского ТУ Росрыболовства, с 25 апреля по 15 июня добыча водных биоресурсов будет запрещена в водохранилищах: Черноисточинском, Верхне-Макаровском, Нижне-Тагильском, Леневском, Невьянском, Верхне-Выйском на реке Выя (приток реки Тагил), Нижне-Выйском на реке Выя (приток реки Тагил), Верхне-Салдинском, Исинском, Нижне-Салдинском, Петрокаменском, Белоярском, Волчихинском, Ново-Мариинском, Аятском и Исетском; озерах Мелкое, Таватуй, Балтым; реке Исеть от истока до подпора Верх-Исетского водохранилища и реке Решетка;

с 15 мая по 15 июня – в водохранилищах Артинском, Нижне-Сергинском, Верх-Нейвинском, Погорельском, Староуткинском, Афанасьевском, Артинском, Верхне-Туринском, Режевском, Ревдинском, Михайловском, Билимбаевском, Кушвинском, Полевском и Атигском, а также в озерах Шитовское, Шарташ, Чусовское и Дикое.

С 1 мая по 30 мая – в других водных объектах рыбохозяйственного значения области, не упомянутых в других пунктах.

За нарушение этого запрета на рыбака могут завести уголовное дело по ст. 256 УК РФ. Наказание зависит от суммы причиненного ущерба – это может быть штраф в размере от 300 тысяч до 1 млн рублей, обязательные работы на срок до 480 часов или лишение свободы на срок до 5 лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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