Организаторы викторины «Опорный край» запретили видеосъемку в зале

Организаторы викторины «Опорный край» запретили журналистам вести видеосъемку и аудиозапись торжественной церемонии вручения призов победителям. «Решение организаторов», – сообщили в пресс-службе викторины.

Уральские медийщики разочарованы, но не удивлены. «Хотели снять живые эмоции людей, которые только что узнали, что стали обладателями ценных призов, а оказывается, этого делать нельзя», – сетуют журналисты.

Напомним, завтра в ККТ «Космос» организаторы объявят, кто выиграл 45 квартир, 20 мотоциклов «Урал», 100 автомобилей «Москвич» и 2000 смартфонов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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