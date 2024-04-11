Первая фура с гуманитарной помощью прибыла из Екатеринбурга в Орск

Сегодня из Екатеринбурга в Орск прибыла первая фура с гуманитарной помощью. Пострадавшим от паводка привезли 20 тонн питьевой воды.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, вместо 700 км фура проехала 1200 км: из-за размытой дороги под Оренбургом волонтерам пришлось сделать крюк.

Сегодня утром в Оренбургскую область отправился еще один груз. Паллеты с 19 000 бутылей воды доедут до места назначения уже вечером.

Как сообщал «Новый День», помочь пострадавшим от наводнения оренбуржцам можно обратившись в волонтерский центр «Мы рядом» (улица Пушкина, 16). Пункт сбора гуманитарной помощи работает каждый день с 09:00 до 18:00. Людям необходимы продукты длительного хранения, бытовая химия, средства гигиены, антисептики. Номер телефона горячей линии: +7 (343) 229-04-00.

В зоне подтопления в Оренбургской области находится более 10 тысяч домов и 18 тысяч садовых участков. Жители эвакуированы и находятся в пунктах временного размещения. Из-за паводка и снижения качества водопроводной воды резко увеличился спрос на бутилированную воду.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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