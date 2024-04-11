Екатеринбуржцы пожаловались на запах хлорки от воды из-под крана

Жители Юго-Западного района Екатеринбурга жалуются на ухудшение качества холодной воды. Она стала сильно пахнуть хлоркой. Такое нередко бывает весной, особенно в период паводка. Однако поставщик ресурса отрицает, что стал добавлять в воду больше химикатов.

«Хлорирование (обеззараживание) водохранилищ в период паводка проходит в штатном режиме. Контроль воды ведется круглосуточно на всех этапах подготовки, в разных точках и на всех станциях. На данный момент состав воды стабильный, поскольку исходная вода поступает из водохранилища. В период паводка может меняться солевой состав и поступать загрязнения, мы моментально реагируем – при необходимости корректируем дозы реагентов», – отметили в пресс-службе екатеринбургского Водоканала.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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