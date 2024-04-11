С санатория «Талый ключ» взыскали 776 тысяч рублей в пользу ребенка, сломавшего позвоночник

С санатория «Талый ключ» взыскали 776 тысяч рублей. Прошлым летом 9-летний мальчик сломал себе позвоночник, прыгая на батуте в лагере.

9-летний мальчик отдыхал в санатории «Талый ключ» Артемовского района в июне 2023 года. Когда ребенок прыгал на батуте, он неудачно упал и ударился спиной о горку. С острой болью мальчика доставили в больницу, где врачи диагностировали перелом одного из позвонков. Ему потребовалось длительное лечение.

Мать пострадавшего обратилась в Невьянский городской суд с иском к санаторию и просила взыскать 500 тысяч рублей компенсации морального вреда и более 23 тысяч рублей возмещения расходов на лечение. Женщина пояснила, что когда сын прыгал на батуте, рядом не было никого из сотрудников лагеря, и никто не следил за безопасным поведением детей. Но в санатории попытались это опровергнуть, сообщив, что воспитатель была рядом и просто не смогла предотвратить падение. А ребенок якобы сам нарушил правила поведения на батуте.

«Суд удовлетворил иск частично, взыскал с ответчика 517 450 рублей, из которых 500 тысяч составил моральный вред. Решение было обжаловано ответчиком в вышестоящей инстанции. Ответчик просил снизить размер компенсации морального вреда, считая его завышенным. Но Свердловский областной суд изменил решение нижестоящей инстанции, увеличив размер выплат в пользу истца. Суд установил факт некачественного оказания лагерем платной услуги, что повлекло последствия для здоровья ребенка, а значит с ответчика должен быть взыскан штраф в размере 250 тысяч рублей в пользу пострадавшего и 8 725 рублей в пользу его матери. В итоге санаторий обязан выплатить 776 175 рублей», – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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