В гараж правительства купят 10 китайских паркетников

Гараж свердловского правительства пополнится новыми автомобилями. Судя по документации с портала госзакупок, речь идет о китайских внедорожниках. Планируется купить 10 машин, и на это региональный бюджет готов потратить 66,3 млн рублей.

В документации сказано, что заказчика интересуют автомобили типа «универсал» с мощностью от 200 до 300 лошадиных сил. У машины должен быть черный кожаный салон и климат-контроль. Внутри должны быть цифровые панели, розетки на 200 вольт, подогрев передних и задних сидений, а у водителя – поддержка поясницы и функция памяти положений.

Покупка должна состояться ко «Всемирным играм дружбы». Часть автомобилей, которая поступит в гараж особого назначения, заменит устаревшие машины чиновников – по традиции, списанные отправят в муниципальные образования, где на них будут ездить местные управленцы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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