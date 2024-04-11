В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

В Свердловской области на 12 апреля объявлено штормовое предупреждение. Речь идет о порывах ветра до 23 метров в секунду.

В связи с этим жителям области рекомендуется быть внимательными и соблюдать осторожность, не подвергая себя опасности во время плохой погоды. В период сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки. Гражданам следует быть предельно внимательными и осторожными и не нарушать требования пожарной безопасности. В ветреную погоду следует отказаться от использования открытого огня, разведения костров. В случае возникновения чрезвычайной ситуации или необходимости экстренной помощи, следует немедленно звонить по телефонам «101» или «112».

Екатеринбург, Елена Васильева

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