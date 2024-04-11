В уральском госпитале заменили гипс конструкциями, напечатанными на 3D-принтере (ФОТО)

В Свердловском областном госпитале для ветеранов войн разработали новые модели индивидуальных ортезов и лонгетов при помощи 3D-печати. Легкие конструкции, позволяющие фиксировать сломанные кости и суставы, стали альтернативой гипсовым повязкам. Новинку внедрили в хирургических отделениях госпиталя.

Как сообщает ДИП Свердловской области, новинку внедрили в практику врач нейрохирургического отделения госпиталя Иван Доценко и волонтёр, доцент кафедры целлюлозно-бумажных производств и переработки полимеров УрГЛТУ Павел Кривоногов. Сначала они нашли в интернете несколько моделей, попробовали переделать их, а потом начали разрабатывать авторские варианты.

«Каждое изделие производится индивидуально под пациента, учитывая все особенности травмы: характер ранения, повреждения, размер, а также место фиксации. В момент установки есть возможность точно подогнать форму и требуемый ортопедический изгиб под текущую ситуацию у пациента, создавая персонифицированный ортез», – рассказал Иван Доценко.

Конструкция жестко фиксирует кости и суставы, оставляя открытыми поврежденные участки кожи. Это оставляет доступ для медицинской обработки и исключает намокание раны. В отличие от гипсовых повязок, которые много весят, доставляют дискомфорт при ношении и создают сложности при перевязках и затрудняют прохождение рентгена.

Каждая пластиковая конструкция производится в два этапа: сначала по индивидуальным меркам создаётся объемная модель будущего изделия, а затем волонтеры воспроизводят её на 3D-принтерах.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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