Перед паводком в Свердловской области снизили уровень воды в прудах

В Свердловской области перед прохождением паводка понизили уровень воды в 10 прудах. Уровень уже снижен в Верх-Нейвинском, Вогульском, Нижнетагильском, Исинском, Верх-Исетском, Нижне-Салдинском, Северском, Полевском, Нижнесысертском и Андрюшинском водохранилищах, сообщает ДИП.

Еще три водохранилища – Режевское, Михайловское и Верхотурское – срабатываются (для этого накопленный запас используется в большем количестве, чем поступает в водоем). В ближайшее время такой же процесс запустят еще на восьми: Нейво-Рудянском, Невьянском, Верхне-Салдинском, Нижнесергинском, Бисертском, Староуткинском, Верхне-Качканарском, Краснотурьинском.

«Основная задача, стоящая перед регионом – не допустить ситуаций, аналогичной происходящему в соседних областях. Цель сегодняшнего мероприятия – принятие превентивных мер, которые могут предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком», – заявил сегодня врио губернатора Алексей Шмыков.

Напомним, пока паводковая обстановка в регионе стабильная. Подтопило только два низководных моста через реку Ницу в Байкаловском районе, прервано автотранспортное сообщение с тремя деревнями.

По прогнозу ГУ МЧС, в ближайшие сутки на территории Свердловской области подтопления и затопления жилых домов и объектов инфраструктуры не будет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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