Уникальному проекту учебно-тренировочной квартиры для детей-инвалидов исполнилось 5 лет (ФОТО)

В реабилитационном центре для детей-инвалидов подвели итоги пятилетней работы уникального проекта – учебно-тренировочной квартиры для детей с ограниченными возможностями.

«Сама идея такой квартиры возникла уже давно. В 2019 году мы изучили опыт нашей страны, опыт других стран и решились на создание такого многофункционального комплекса, который готовит наших детей к жизни. И помог нам Фонд святой Екатерины», – сказала директор Екатеринбургского реабилитационного центра для детей-инвалидов Наталья Печеник.

В первую очередь комната позволяет будущим приемным родителям несколько недель пожить вместе с ребенком-инвалидом, которого они хотят принять в семью. Это дает возможность получить контакт и перенять необходимый опыт и знания у специалистов центра: в квартиру приходят педиатры, логопеды, массажисты и так далее. Кроме того, проект стал площадкой подготовки детей-инвалидов к сопровождаемому или самостоятельному проживанию. На протяжении трех недель вместе с наставником они отрабатывают разные задачи. Для кого-то это формирование режима дня и наработка полезных навыков, кто-то здесь познакомился с бытовыми приборами и научился готовить.

«Мы этот проект неоднократно показывали на разных площадках, даже на выставке «Россия» на ВДНХ. И представители более половины субъектов нашей страны уже побывали здесь, посмотрели. Все подчеркивают: здорово, что есть такой фонд, который позволил это реализовать. Конечно, это надо тиражировать, и мы стараемся некоторые элементы отсюда внедрять в других учреждениях, но именно такая полномасштабная квартира – это образец», – говорит министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

То, что для здорового человека кажется простым и обыденным, детям с особенностями по здоровью дается сложно. Чтобы к совершеннолетию быть готовым к жизни за пределами центра, порой необходимо пройти несколько курсов за год. За это время ребенок учится обходиться без помощи взрослого, и таких примеров уже очень много.

«Пять лет пролетели незаметно, как результат – это 50 детей-инвалидов, которые научились готовить, стирать, ухаживать за собой. По сути, они готовы к полноценной жизни. Еще восемь детей приняли в семьи – и это важнейший этап всей нашей работы. Мы надеемся, что такие проекты появятся на территории всей нашей страны», – подчеркнул директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Сейчас областное министерство соцзащиты занимается проектированием масштабного реабилитационного центра, где уже заложены подобные технологии.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube