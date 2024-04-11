8000 операций и 1000 рожденных детей: центральная больница Верхней Пышмы подвела итоги работы

В Верхнепышминской центральной городской больнице, которая значительно преобразилась за последние десять лет, подвели промежуточные итоги работы. За 2023 год через стационар медучреждения прошло 15 тысяч человек, врачи провели 8000 операций, а в роддоме появились на свет 1000 детей.

Во многом благодаря эффективной работе больницы в Верхней Пышме улучшается демографическая ситуация: за год смертность снизилась на 10%, при этом ее уровень на 20% ниже среднеобластного. А уровень рождаемости, напротив, стал выше среднего по области на 23%.

Сегодня специалисты Верхнепышминской ЦГБ оказывают уральцам широкий спектр медицинской помощи, приближаясь по ряду направлений к уровню областных клиник. Больница является базой медицинского университета и активно готовит собственные кадры: в этом вузе по целевому набору в настоящее время обучается 110 будущих врачей ЦГБ.

«Будучи прекрасно оснащенной самым современным оборудованием: аппаратом МРТ, двумя КТ, ангиографом, лапароскопическими комплексами для малоинвазивной хирургии, цифровыми аппаратами для эндоскопической диагностики, – наша больница выполняет функции межтерриториального медицинского центра, куда для получения высокотехнологичной помощи при инфарктах, инсультах и иных угрожающих жизни состояниях поступают пациенты еще из пяти муниципальных образований, в том числе Екатеринбурга, – рассказал главный врач Верхнепышминской ЦГБ Вячеслав Денисов. –– Так, в 2023 году нашими специалистами проведено в два раза больше по сравнению с предыдущим годом операций, выполняемых малоинвазивно, то есть без разреза, через прокол».

Добавим, что в штате ЦГБ 1150 сотрудников, из них 221 врач, почти 500 человек среднего и младшего медицинского персонала. Средняя заработная плата врача составляет 100 тысяч рублей, медицинской сестры – 53 тысячи рублей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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