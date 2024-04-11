Власти Екатеринбурга увеличили бюджет на продвижение больших фестивалей

Администрация Екатеринбурга сотрудничает с IT-холдингами, чтобы продвигать городские летние фестивали на федеральном уровне. Об этом рассказал начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков, выступая в общественной палате.

По словам чиновника, уже сейчас многие туристические компании включают екатеринбургские фестивали «Уральская ночь музыки», «Безумные дни», «Коляда plays» в свои туры. В июне в Екатеринбурге запустят еще один проект – масштабный мотофестиваль «Движение», в котором примут участие около 5 тысяч байкеров. Рекламой больших культурных событий на туристических выставках также занимается МБУ «Столица Урала» и областной департамент туризма.

«Таких мер не всегда достаточно. Поэтому мы ведем диалог с большими информационными системами, например, с компанией «Яндекс», о возможных коллаборациях. Например, человек ищет в поисковике авиабилеты и ему показывают информацию, что в это время в городе будет проходить такой-то фестиваль. Не всегда на эти инструменты хватает ресурсов. Но бюджет на продвижение в муниципальной программе «Столица Урала» в этом году увеличен», – отметил Марков.

В мэрии оперируют статистикой: во время фестивальной недели в честь 300-летия Екатеринбурга туристы принесли дополнительный оборот в 2 миллиарда рублей. Это убедило чиновников вкладывать больше денег в развитие туристического потенциала города.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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