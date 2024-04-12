По Екатеринбургу проехал зеленый человечек на космическом корабле (ФОТО)

По центру Екатеринбурга проехал «инопланетянин» на необычном транспортном средстве. На улице 8 Марта его остановил инспектор ДПС, который проверил участника дорожного движения на трезвость.
«Инспекторы ДПС выяснили, что транспортное средство – трехколесный велосипед. Управлявший им мужчина пояснил, что таким образом готовится к Дню космонавтики. Автоинспекторы провели профилактическую беседу с велосипедистом о недопущении нарушений ПДД и отпустили его», – сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Инцидент попал на видео телеграм-канала «Бандитский центр».
Екатеринбург, Елена Владимирова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»