Сумма микрозаймов «до зарплаты», оформленных свердловчанами, превысила 500 миллионов рублей

Сумма онлайн-микрозаймов, оформленных в Свердловской области, выросла за год на 55% и приблизилась к 531 миллиону рублей. 93% из них – небольшие суммы, взятые «до зарплаты».

Всего за 2023 год микрофинансовые организации Свердловской области оформили 111 тысяч договоров с гражданами, из них 40% – в офисах, 60% – через интернет, сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России. Чаще всего онлайн люди берут небольшие суммы на короткий срок, чтобы дотянуть до зарплаты.

В целом по стране наблюдается похожая тенденция: ежегодно количество и сумма онлайн-займов растут. В 2023 году жители России взяли 65 миллионов таких займов на 715 миллиардов рублей. Это часть общего тренда увеличения портфеля микрофинансовых организаций в условиях повышения доходов населения и потребительского спроса.

«Чтобы оформление онлайн-займов стало более безопасным, микрофинансовые организации обязали комбинировать несколько способов проверки личности заемщиков. Компания должна убедиться в действительности паспорта потенциального заемщика, в подлинности его фотографии в документе, сведений о кредитной истории, а также в том, что именно он использует счет и номер телефона, указанные в заявлении, а не мошенники. Эта мера позволяет пресекать ситуации, когда аферисты пытаются получить онлайн-заем на чужое имя, например, с копией паспорта», – уточнила начальник центра по надзору за микрофинансовыми институтами Банка России Наталья Мокшина.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube