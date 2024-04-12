В ДТП на Тюменском тракте погибла пожилая женщина (ФОТО)

Сегодня в 11:13 на 161 км автодороги Екатеринбург – Тюмень грузовик врезался в легковой автомобиль. Погибла женщина-пассажир.

Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, водитель грузовика «Фредлайнер», мужчина 1984 г.р., ехал по левой полосе в направлении Тюмени, не выдержал безопасную дистанцию до идущего впереди автомобиля «Рено Логан» и столкнулся с ним. Пассажирка «Рено», женщина 1957 г.р., скончалась до приезда скорой медицинской помощи.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа по установлению причин и обстоятельств ДТП. Движение по автодороге Екатеринбург – Тюмень не затруднено, осуществляется по одной полосе.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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