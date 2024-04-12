Чей космос? Фееричные ответы землян (ВИДЕО)

Сегодня, 12 апреля, в России празднуется День космонавтики – 63 года назад Юрий Гагарин стал первым человеком, покорившим космос. «Новый День» решил поинтересоваться у екатеринбуржцев, знают ли они, когда празднуется День космонавтики, как звали первого человека, полетевшего в космос, сколько планет в Солнечной системе и как называется наша галактика.

Уличный опрос дал неожиданные результаты. Практически все вспомнили имя первого космонавта, но лишь треть респондентов назвали правильную дату праздника. У большинства горожан были различные варианты ответов: 11, 16, 17, 22 апреля. А двое горожан решили, что День космонавтики празднуется, соответственно, в июле и ноябре.

На вопрос «Сколько планет в солнечной системе?» правильных ответов было лишь 25%. А нашу галактику, Млечный Путь, именовали как «Туманность Андромеды», «Солнечная Галактика», «Солнечная Система», «Стражи Галактики» и даже «Россия».

Что еще думают екатеринбуржцы о космосе – в нашем видео.

Чей космос? Ответы людей на улице

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube