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Пятница, 12 апреля 2024, 13:45 мск

Новости Екатеринбург

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В екатеринбургском метро появится «космический» состав

На следующий неделе, 17 апреля, в екатеринбургском метро начнет ходить особый «космический» состав. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции генеральный директор Планетария Екатеринбурга Валентин Прокопьев, брат космонавта Сергея Прокопьева.

Все секреты проекта он раскрывал не стал, но сообщил, что увидеть этот состав в подземке можно будет в течение года. Объявлять станции в нем будут космонавты. В вагонах можно будет найти куар-коды, перейдя по которым, можно ответить на вопросы о космосе и получить подарки от партнеров проекта, например, билет в планетарий.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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