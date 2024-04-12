Космонавт объяснил, почему в космосе не пользуются нейросетями

Российский космонавт Олег Артемьев рассказал «Новому Дню», почему искусственный интеллект до сих пор не поставили на службу Роскосмосу. «Мир меняется гигантскими скачками, даже трудно предположить, к чему это приведет», – отметил он.

По словам Артемьева, использовать нейросети может быть опасно. «Пока до космических станций нейросети не доходят, это рискованное дело, особенно пилотируемая космонавтика. У нейросетей нет связи с космическими объектами, чтобы не было непрогнозируемых последствий», – добавил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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