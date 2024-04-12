В НПО, где делают «мозги» для ракет, рассказали о связи Екатеринбурга с космосом

В честь дня космонавтики в НПО Автоматики специалисты рассказали, какую роль сыграл Екатеринбург в освоении космоса.

По словам заведующей музеем Татьяны Сухаревой, утро космической эры началось в 1957 году, когда Сергей Королев запустил первый искусственный спутник Земли. Звуковой сигнал, который должен был передавать спутник, генерировался с помощью кварцевых резонаторов, которые изготавливались в Свердловске на радиозаводе. Кроме того, что их использовали в радиопередающих устройствах, кварцевые резонаторы применялись и в первом искусственном спутнике – так мы услышали первый сигнал из космоса.

О спутнике, ракетах, Гагарине и МКС

Траектория полета первого спутника проходила через Свердловск, где астрономы Уральского государственного университета наблюдали за сигналом и самим движущимся объектом.

По словам спикера, в НПО Автоматики изготавливают систему, так называемый «мозг», который обеспечивает безопасный и уверенный старт и выполнение всех заданий космической ракеты. Успешность запуска на 99% зависит от того, насколько хорошо проверят систему управления: при проверке может обнаружиться дефект, при котором система управления заблокирует старт.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube