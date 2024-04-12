Свердловчанин подделал документы для 2,4 тысячи мигрантов и заработал больше 11 млн рублей

В Екатеринбурге будут судить 32-летнего местного жителя, который за полтора года незаконно поставил на миграционный учет 2,4 тысячи иностранных граждан. За это он получил от них более 11 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан). Он организовал изготовление и предоставление в орган миграционного учета документов, содержащих заведомо недостоверные сведения: трудовых договоров, уведомлений о заключении трудовых договоров и о прибытии иностранного гражданина в место пребывания.

На основании этих документов мигранты получали право на временное проживание и работу на территории Российской Федерации. От каждого иностранца фигурант получал не менее 4,5 тыс. рублей, его общий доход за полтора года составил свыше 11,2 млн рублей. Уголовное дело направлено в Верх-Исетский суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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