Водителей попросили не ездить по Шейнкмана в субботу

Завтра, 13 апреля, в Екатеринбурге пройдет сразу два крупных спортивных события, и оба – в районе парка Зеленая Роща. Так, в 17:00 начнется турнир Fair Fight от RCC в Академии единоборств РМК.

В то же самое время начнется шестой матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина между екатеринбургским «Автомобилистом» и магнитогорским «Металлургом».

«Доступ к парковке у Академии единоборств РМК будет закрыт с 14:00. Также парковка у КРК «Уралец» будет перекрыта, в связи с проведением игры ХК «Автомобилист». Из-за начала двух мероприятий в одно время поток автомобилей ожидается большим, и движение по улицам Шейнкмана и Большакова будет затруднено, поэтому рекомендуем выбрать альтернативные способы проезда, чтобы не опаздывать на тренировки и турнир», – напомнили в Академии.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube