В Екатеринбурге основали фестиваль баянистов и гармонистов в память о погибшем на СВО уральце (ФОТО)

В Екатеринбурге прошел Первый открытый музыкальный фестиваль «Достояние Отчизны» в память о бойце СВО Михаиле Савохине. Он погиб в 2022 году при исполнении воинского долга. Екатеринбуржец был талантливым аккордеонистом, и поэтому на фестивале собрались баянисты, гармонисты и аккордеонисты.

«Это марафон, где могут поучаствовать все музыканты. Профессионалы и любители выходят на одну сцену. Михаил был музыкантом, у него действительно был невероятный талант. Мы хотели, чтобы всего его начинания и жизнь продолжались сейчас здесь в музыкантах, в фестивале», – рассказала куратор фестиваля, заместитель директора детской музыкальной школы № 1 Екатерина Нарбутова.

Идея провести фестиваль в честь памяти Михаила Савохина пришла его маме Светлане. Ее поддержали управление культуры Екатеринбурга, детская музыкальная школа № 1 и музей памяти воинов-интернационалистов «Шурави».

На фестивале выступили ученики музыкальных школ Екатеринбурга, Первоуральска, Каменска-Уральского и других городов региона, студенты Свердловского музыкального училища имени П. И. Чайковского. «Когда его не стало, я решила, что те люди, которые занимаются музыкой, ребята, взрослые люди, будут играть вместо него, а Миша – за кулисами. Он сейчас с нами, играет, все чувствует и видит», – сказала Светлана.

Также в музее сейчас работает временная экспозиция, посвященная Михаилу. Она продолжила ряд именных персональных выставок, проводящихся в память о ребятах из Екатеринбурга, погибших в Афганистане и других горячих точках. «Музей работает 32 года, бережно хранит эту память, историю о наших мальчиках и мужчинах, которые оказались на дальних рубежах, защищая интересы нашей страны, и оставили там свои жизни. Но для нас самое главное – когда ребенок попадает к нам, он остается живым, мы его принимаем и относимся как к живому. Не говорим о нем в прошедшем времени, а всегда в настоящем», – сообщила директор музея Наталья Просянкина.

Персональная выставка будет работать в музее «Шурави» до 12 мая. Позже она будет перемещена в детскую музыкальную школу № 1 имени М. П. Фролова.

Екатеринбург, Елена Сычева

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