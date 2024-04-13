Ночью в центре Екатеринбурга сожгли мусорную площадку (ФОТО)

Сегодня ночью в центральном районе Екатеринбурга на Красном переулке сгорела площадка с мусорными контейнерами.

Как сообщили «Новому Дню» жильцы дома №6, пожар начался около 01:35. Контейнеры полыхали так ярко, что у очевидцев сразу появилась мысль о поджоге. Пожарная машина близко подъехать не смогла, сотрудник МЧС подошел к огню пешком. Ликвидировать возгорание удалось быстро, но контейнеры для мусора уничтожены.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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