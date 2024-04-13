В Свердловской области вагон сошел с рельсов (ФОТО)

Накануне вечером на перегоне Лобва – Коптяки вагон грузового поезда сошел с рельсов. Движение пассажирских поездов было задержано. Пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги, инцидент произошел 12 апреля около 22 часов. Произошел сход порожнего вагона-цистерны грузового поезда. На место сразу отправили восстановительный поезд.

«Движение по участку было приостановлено. В результате происшествия на станции Ляля был задержан поезд № 127 Екатеринбург – Приобье. Для пассажиров скоростного электропоезда № 7079 «Финист» сообщением Нижний Тагил – Карпинск организовали доставку автобусами от станции Лобва до станции Серов. Пассажиров, купивших билеты до станции Карпинск, доставили к месту назначения из Серова на такси», – сообщили в пресс-службе.

Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.

Серовская транспортная прокуратура организовала проверку, по результатам которой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Серов, Анастасия Истомина

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