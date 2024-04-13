В Екатеринбурге пьяный водитель Mercedes, уходя от погони, спровоцировал аварию

В Екатеринбурге сегодня ночью водитель Mercedes, пытаясь скрыться от инспекторов ДПС, допустил аварию. Автомобиль наехал на бордюр и перевернулся. Пассажирка с разными травмами – в больнице.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Екатеринбургу, авария произошла около 2 часов ночи. Полк ДПС потребовал от водителя Mercedes остановить машину, но тот отказался и продолжил движение. Инспекторы стали преследовать автомобиль от перекрестка Объездной и Московской. На улице Онуфриева водитель не справился с управлением, машина наехала на бордюрный камень и перевернулась. В аварии пострадала 31-летняя женщина-пассажир. Ее госпитализировали с разными травмами.

«Установлено, что за рулем иномарки находился 31-летний мужчина, житель города Екатеринбурга, имеющий водительский стаж 12 лет, к административной ответственности 11 раз, ранее привлекался за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Водитель прошел медицинское освидетельствование – пьян(433 пр. мил)», – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Водитель будет привлечен к ответственности за управление автомобилем в пьяном виде и за отказ остановить машину по требованию полиции. По факту аварии проверка еще идет.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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