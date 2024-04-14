На станции метро «Проспект Космонавтов» установили новые турникеты

В екатеринбургском метро продолжают менять турникеты. Вчера ночью обновили оборудование на станции «Проспект Космонавтов».

В настоящий момент через современные пропускные устройства смогут пройти только те, кто заходил со стороны ДГБ №15 и ТЦ «Белка Маркет» (выход №5). У выходов №1-4 появилась лишь разметка, турникеты заменят несколько позднее. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Орджоникидзевского района.

На новых смарт-турникетах предусмотрена возможность оплаты проезда банковскими картами, транспортной Екартой, социальной картой Свердловской области и платежным QR-кодом. От жетонов Екатеринбургский метрополитен планирует полностью отказаться в 2025 году. Турникеты оснащены дисплеями и световыми индикаторами, а створки, пропускающие пассажиров, сделаны из ударопрочного стекла и нержавеющей стали.

Напомним, ранее современные турникеты уже появились на станциях «Геологическая» и «Площадь 1905 года». Модернизация завершится в ноябре 2024 года на станции «Чкаловская». Общая стоимость работ составит порядка 300 миллионов рублей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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