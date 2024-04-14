В Свердловской области произошли сразу две смертельные аварии с участием мотоциклистов

Накануне на уральских дорогах погибли два мотоциклиста. Аварии произошли с разницей в полтора часа.
По данным региональной Госавтоинспекции, сначала в 15:30 на 1 км трассы Большебрусянское – Колюткино в Заречном районе 53-летний мотоциклист врезался во впереди движущуюся «Тойоту». В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте.
Через полтора часа в районе Кольцово 43-летний водитель «Киа» столкнулся с мотоциклистом, не уступив ему дорогу при развороте. 25-летний водитель мотоцикла от полученных травм также скончался на месте до прибытия медиков. Известно, что в момент аварии байкер использовал мотошлем.
«На местах ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, проводят процессуальные действия, устанавливают обстоятельства произошедшего. По данным фактам органы внутренних дел проведут расследование, в рамках которого будут установлены окончательные причины трагедий», – пояснили в пресс-службе ведомства.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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