Число вакансий для инвалидов выросло в полтора раза

На рынке труда Свердловской области в 2023 году на 56% увеличилось число вакансий для людей с ограниченными возможностями.

По данным рекрутинговой платформы hh.ru, к концу 2023 года в Свердловской области было 10,6 тысячи вакансий для инвалидов. В целом по стране таких вакансий было 282,2 тысячи, что на 34% больше, чем в 2022 году.

Самую большую долю (18% от числа всех инклюзивных вакансий в регионе) занимают предложения для операторов call-центров, менеджеров по продажам (15%) и курьеров (12%). Медианная зарплата в регионе в инклюзивных вакансиях в 2023 году составила 67 300 руб., увеличившись к 2022 году на 27%.

«Рост вакансий, в которых работодатель готов рассматривать кандидатов с ограничением по здоровью, – это позитивный тренд на рынке труда. Он начал развиваться в 2022 году и продолжит набирать обороты, поскольку этот сегмент соискателей действительно может быть источником рабочей силы. Это еще один шаг к расширению границ подбора персонала: без предубеждений, а только со skill-based-подходом», – отмечает Оксана Сидлецкая, директор hh.ru на Урале.

За первый квартал 2024 года было открыто 2,8 тысячи инклюзивных вакансий, что на 43% больше, чем за тот же период 2023 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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