Осужден египтянин, пообещавший марокканцу за 350 тысяч помочь поступить в вуз

В Екатеринбурге осужден за мошенничество 25-летний уроженец Египта, который обещал за деньги помочь гражданину Марокко поступить в один из уральских вузов.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, прошлым летом египтянин, который учится в Екатеринбурге, оказывал правовую и иную помощь гражданам иностранцам при поступлении на обучение в местные вузы.

Он сообщил своему знакомому марокканцу, что за деньги поможет ему собрать документы для поступления в университет без обязательного прохождения курса русского языка и продления учебной визы. Фигурант знал, что эта информация является заведомо ложной.

Потерпевший передал ему 350 тысяч рублей, которые родственники собрали ему для оплаты обучения.

Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил египтянина к лишению свободы на 1 год 6 месяцев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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