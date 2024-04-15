На Урале сосчитали лосей, кабанов и зайцев

В Свердловской области подвели итоги зимнего учета диких животных.

Как сообщили в ДИПе, сейчас в свердловских лесах обитает до 50,6 тысячи особей сибирских косуль, 55 тысяч лосей, более 3 тысяч кабанов, а также 4,7 тысячи лисиц, 98,5 тысячи зайцев, 106 тысяч белок и 134 росомахи.

Кроме того, в регионе живут почти 521 тысяча рябчиков, 265,3 тысячи тетеревов, 112,5 тысячи глухарей и 56,4 тысячи белых куропаток.

«За время проведения учетных работ была определена численность 16 видов млекопитающих и пяти видов птиц, обитающих на территории региона. Кроме маршрутного учета специалисты использовали и метод шумового прогона. Диких животных и птиц считали не только в лесах, но и на болотах, и в полях – в зависимости от их образа жизни и ареала обитания», – рассказал директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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