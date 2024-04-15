На Среднем Урале потеплеет до +23

Предстоящая неделя в Свердловской области будет теплой, а к выходным ожидается почти летняя погода.

Как сообщает Уралгидрометцентр, 15 апреля антициклон удержит в регионе малооблачную погоду. Днем потеплеет до +12 °C, при этом усилится южный ветер с порывами до 14 м/с.

16 и 17 апреля через Республику Коми на север Урала будет перемещаться западный циклон. В зону влияния атмосферных фронтов попадет Свердловская область: увеличится облачность, ожидается дождь. Во вторник по ночам будет до +5°, днем +8°…+13°, в среду – еще теплее на 2-3 градуса.

С 18 апреля на Урал начнет поступать воздух с южных морей. В южной части Свердловской области ночью ожидается до +10 °C, а днем воздух прогреется до +21°. На севере региона будет более прохладно из-за близости фронта: ночью +2…+7°, днем +8°…+13°, ожидаются осадки, возможен снег.

В выходные дни температура в светлое время суток будет колебаться в диапазоне +18°…+23°. «Нарастание тепла при отсутствии значимых осадков приведет к росту пожарной опасности в лесах Урала», – сообщила главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

К следующему понедельнику температура слегка понизится, до 19 градусов тепла.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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