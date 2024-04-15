Треска в цитрусовой заправке и гребешки в сливочном соусе: чем будут кормить уральских пассажиров бизнес-класса

Кейтеринг аэропорта Кольцово перешел на новое весенне-летнее меню, которое авиакомпании могут заказывать для своих пассажиров. Для путешественников, летающих в бизнес-классе, шеф-повара придумали несколько новых деликатесов.

«Новое меню включает порядка 600 позиций. Это блюда, рассчитанные на самые разные вкусовые предпочтения. При составлении нового меню учитывались пожелания заказчиков. Это акцент на правильном питании, это использование большого количества овощей и фруктов, необычные сочетания продуктов и сбалансированность рациона», – сказала руководитель кейтеринга Марина Щекотова.

В частности, для бизнес-класса можно будет заказать: утку в брусничном соусе, треску в цитрусовой заправке, гребешки в сливочном соусе, судака с тимьяном со сливками, рулет из говядины со спаржей. В ассортименте – много соусов: ореховый, сливочный песто, пряный базилик и пармезан. Также доступны различные гарниры, закуски и салаты.

Для любителей сладкого кейтеринг Кольцово приготовил линейку десертов, включающую пирожное «макарон», тропический кейк, гречневый брауни с белым шоколадом и другие.

Для экономкласса блюда будут попроще. Авиакомпании могут заказать куриное филе в перечном соусе, пряную говядину, паровой омлет и блинчики, каши, различные виды закусок и сэндвичей.

«Кейтеринг Кольцово в весенне-летний период производит до 7 тысяч рационов в сутки», – уточнили в пресс-службе аэропорта.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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