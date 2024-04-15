Ток-шоу, спектакли и концерты оперных солистов: что будет на «Библионочи-2024»

В ближайшую субботу, 20 апреля, в Екатеринбурге и области пройдет очередная культурная акция «Библионочь», тема которой в этом году «Читаем всей семьей». На разных площадках пройдут спектакли, концерты, лекции и мастер-классы. Самые интересные «Новый День» собрал в обзоре.

Всего, по данным официального сайта, в «Библионочи» в Свердловской области примут участие 86 площадок, в Екатеринбурге – 25. Это библиотеки, театры, культурные центры и даже православные храмы.

«Гости смогут посетить тематические лекции, спектакли, квесты, экскурсии, попробовать себя в творчестве, послушать мастеров слова, познакомиться с талантливыми людьми и новыми книгами, в которых семейные узы и связь поколений имеют важное значение, – сообщили в пресс-службе акции. – Особое внимание будет уделено мероприятиям, посвященным 225-летию со дня рождения великого классика русской литературы Александра Сергеевича Пушкина и 145-летию со дня рождения гения места, создателя мифа о Каменном поясе Павла Петровича Бажова».

В Екатеринбурге традиционно основной площадкой станет библиотека имени Белинского. В разных ее отделах и зданиях за один вечер пройдет несколько десятков мероприятий:

– заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков прочитает лекцию «Рыцарь книжных приключений», посвященную творчеству советского кинорежиссера Владимира Вайнштока;

– в формате ток-шоу пройдет встреча с известным писателем Алексеем Сальниковым, на которой он презентует свой новый роман «Когната». Гости смогут задать писателю свои вопросы;

– почти ночью пройдет костюмированная читка пьесы Семена Вяткина «Корова», в которой примут участие актеры екатеринбургских театров;

– состоится и полюбившаяся гостям акция «Поэт тет-а-тет»: под зеленым светом ламп поэты будут читать свои творения желающим почти на ушко, громким шепотом. Участие примут: Дмитрий Шкарин, Андрей Сальников, Алена Нечаева и другие;

– хореографический мастер-класс проведет клуб реконструкции исторических танцев «Виконт»;

– артисты театра оперы и балета дадут концерт «Виват опера!»: прозвучат арии из опер Россини, Пуччини, Верди, Чайковского и других авторов.

В Городском библиотечном информационном центре (МОБ) (ул. Антона Валека, 12):

– встреча с писателем Алексеем Сальниковым;

– театральный мастер-класс для всех желающих;

– концерт солистов группы «Изумруд» Надежды Жихаревой (домра) и Рината Якупова (баян), лауреатов международных конкурсов.

В библиотеке им. Герцена:

– музыкально-поэтическая программа Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского;

– лекция про корейскую культуру к-поп;

– концерт с участием солистки театра «Урал Опера Балет» Натальи Мокеевой и Надежды Ольшванг (фортепиано).

В храмах Екатеринбурга:

– в храме святителя Иннокентия Московского будет выставка Библий на разных языках и лекция на тему «А.С.Пушкин, митрополит Филарет (Дроздов) и тайные организации», а еще – мастер-класс по пению «Аллилуйя» Леонарда Коэна на русском языке;

– в храме Вознесения Господня пройдет выставка книг «Дарите любовь» про православные семьи, про жизнь Романовых, про духовное воспитание и так далее; а еще пройдет беседа «Язык и человек» о значении семьи, воспитания и русском языке.

Все события «Библионочи» можно найти на официальном сайте.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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