В Екатеринбурге силовики задержали двух школьников после сообщения о стрельбе

В екатеринбургском лицее № 173 силовики задержали двух школьников после сообщения о стрельбе.

Как стало известно, поводом для прибытия росгвардейцев стал конфликт между учащимися. В телеграм-канале «Свет Екатеринбург» сообщили, что ученик прострелил другому школьнику руки пневматическим пистолетом. Однако в пресс-службе УМВД г. Екатеринбурга опровергли информацию о применении оружия.

Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу, сообщение о происшествии поступило в отдел полиции № 5. «В дежурную часть доставлены двое молодых людей. Пострадавший видимых телесных повреждений не имеет. Информация о применении оружия не соответствует действительности. Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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