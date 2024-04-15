Власти Екатеринбурга изучат китайский опыт строительства метро

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что мэрия будет изучать китайский опыт в строительстве метрополитена. На прошлой неделе городские чиновники в составе делегации в КНР протестировали общественный транспорт в Гуанчжоу.

«У китайских коллег наработан очень серьезный опыт в строительстве метро. Причем они используют комплексный подход: часть метро наземная, и часть идет под землей. Безусловно, такие разговоры были. Продолжение строительства метрополитена учтено в Генплане Екатеринбурга до 2045 года, и на мой взгляд, опыт китайских коллег очень интересен как по стоимости, так и по качеству строительства. Мы получили от них информацию и передадим ее специалистам», – рассказал Алексей Орлов на пресс-конференции.

Как сообщал «Новый День», Екатеринбург официально установил партнерские отношения с несколькими китайскими городами: Гуанчжоу, Цицикар, Харбин, Чэнду и Шэньчжэнь. По итогам недавней поездки городские чиновники подписали соглашение о сотрудничестве с городом Сиан.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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