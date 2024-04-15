В Екатеринбурге откроются китайские автосалоны

В Екатеринбурге откроются официальные центры продаж китайских автомобилей. Такие договоренности достигнуты во время официального визита городской делегации в КНР, сообщил на пресс-конференции глава мэр Алексей Орлов.

«Доля продаж китайских легковых автомобилей на российском рынке растет. Это данность, от которой мы никуда не денемся. Поэтому представляется оправданным и разумным открытие дилерских центров в крупных городах, в том числе в Екатеринбурге. Но с нашей стороны должны быть надежные партнеры, чтобы обеспечить качественный сервис», – отметил глава города.

По словам мэра, во время визита состоялись переговоры представителей уральского транспортного терминала и китайских чиновников по поставкам легковых автомобилей. Из китайского города Сиан только за последние полтора года было доставлено железной дорогой в Россию более 5 тысяч легковых автомобилей. Поскольку спрос на китайские машины в РФ растет, стороны договорились об увеличении трафика поставок.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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