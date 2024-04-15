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Понедельник, 15 апреля 2024, 13:58 мск

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Уральцам рассказали, что делать при обнаружении беспилотников

Уральцев предупредили о том, что делать при обнаружении беспилотников. Инструкцию опубликовал телеграм-канал «Антитеррор Урал», который связан с региональным управлением ФСБ России.

Там сообщили, что при обнаружении БПЛА нужно немедленно позвонить на линию 112, сообщить свои данные, место нахождения беспилотника с привязкой к адресу или объекту на местности, описать сам аппарат, есть ли у него огонек, завис он или летит, и так далее.

В инструкции также напомнили об ответственности за ложные сообщения в СМИ и интернете.

Екатеринбург, Елена Сычева

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