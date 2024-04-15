Завтра в Екатеринбурге из-за репетиции парада Победы перекроют две улицы

В Екатеринбурге 16 апреля перекроют несколько участков улиц Дорожной и Новосибирской из-за репетиции парада Победы.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, движение транспорта по улице Дорожной, от улицы Окраинной до улицы Городской, будет закрыто с 07:40 до 09:30.
С 9 до 14 часов закроют следующие участки:
ул. 2-я Новосибирская (от ул. Палисадной до ул. Окружной);
ул. Зенитчиков (от ул. Палисадной до ул. Братской);
ул. Палисадная (от ул. 2-й Новосибирской до ул. Окраинной);
ул. Окраинная (от ул. Палисадной до ул. Эскадронной);
ул. Эскадронная (от ул. Окраинной до ул. 2-й Новосибирской).
Автомобилисты смогут объехать закрытые участки по улицам Лучистая, Окружная, Селькоровская либо по Городской, Предельной, Амундсена.
На дорогах установили временные знаки и изменили режим работы светофоров.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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