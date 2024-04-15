Водитель заплатит 3 млн рублей мальчику, который по его вине стал инвалидом

Чкаловский суд Екатеринбурга обязал виновника ДТП выплатить 3 млн рублей подростку, который из-за аварии стал инвалидом.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, ДТП случилось 12 апреля 2022 года: водитель автомобиля «Киа Рио» нарушил правила дорожного движения и сбил подростка 2006 г.р. Здоровью мальчика был причинен тяжкий вред, сопровождавшийся развитием комы 2 степени. В июле 2022 года ему была установлена инвалидность.

В сентябре 2022 года водитель был осужден по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). С целью защиты прав подростка прокуратура направила в Чкаловский районный суд Екатеринбурга исковое заявление о взыскании с водителя автомобиля «Киа Рио» компенсации морального вреда. Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме, взыскав с водителя в пользу несовершеннолетнего 3 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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