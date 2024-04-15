Суд обязал Wildberries выплатить полмиллиона за продажу неисправного компьютера

В Екатеринбурге суд встал на сторону покупателя, который купил компьютер на Wildberries, но получил неисправное устройство. Сама ситуация произошла еще в марте 2023 года.

Екатеринбуржец Денис купил игровой компьютер за 102 тысячи рублей. При этом на ПВЗ ему не разрешили проверить работоспособность компьютера, лишь дома мужчина обнаружил, что товар неисправен. Оформить возврат через официальный сайт ему не удалось. Тогда Денис направил в интернет-магазин претензию, попросил вернуть ему деньги и выплатить разницу между ценой приобретенного компьютера и ценой аналогичного товара. Маркет-плейс ответил, что поскольку недостатки были выявлены в момент эксплуатации, а не получения товара, необходимо обращаться в сервисный центр.

В итоге независимая экспертиза, которую заказал пострадавший покупатель, показала, что компьютер не работает из-за неисправной материнской платы. Примечательно, что на момент проверки деталь стоила 180 тысяч рублей – почти вдвое больше цены за весь компьютер.

Денис обратился с иском в суд, попросив взыскать с продавца несколько сотен тысяч рублей, включая компенсацию морального вреда и неустойку за нежелание оформлять возврат товара. Инстанция встала на сторону потребителя и взыскала с Wildberries 477,5 тысячи рублей. Также суд обязал ответчика выплачивать по 1% неустойки с цены компьютера и с суммы убытков 20,3 тысячи рублей до момента фактической оплаты долга.

Ответчик попытался оспорить решение в областном суде, решение осталось почти без изменений – инстанция лишь добавила, что Денис должен будет вернуть неисправный компьютер продавцу.

Екатеринбург, Мария Осинцева

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