На Уктусе построят детский сад, школу и спортивный комплекс

В Екатеринбурге в границах улиц Щербакова и Лыжников построят детский сад, школу и спорткомплекс возле новой жилой застройки. Строительство начнется уже в этом году.

«Реализация проекта разбита на два этапа. На первом построят школу на 1,3 тысячи мест. Здание расположится ближе к слиянию рек Патрушихи и Исети», – сообщили в пресс-службе мэрии. Рядом со школой построят спортивный комплекс площадью 14 тысяч квадратных метров, где дети будут учиться плаванию. А на первом этаже жилого комплекса «Большой каретный» откроется детский сад на 175 мест.

Также на территории ЖК начнется благоустройство набережной Патрушихи и строительство велопешеходного моста через акваторию. Кроме того, планируют обновить ливневую канализацию и инженерные сети.

На втором этапе реализации проекта рабочие будут обновлять участки улиц Щербакова и Лыжников и автомобильный мост через Патрушиху. Также в квартале появятся парковки на более чем тысячу мест.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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