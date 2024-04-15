60 тысяч уральцев работают неофициально

В Уральском федеральном округе продолжается работа по легализации заработной платы и сокращению неформальной занятости. Эта деятельность находится на контроле полпредства.

«Трудоустройство в соответствии с действующим законодательством и «белая» заработная плата – единственная норма взаимоотношений работника и работодателя. Это обязательное условие и гарантия соблюдения трудовых прав и трудовой дисциплины, а значит – уверенность в будущем для всех участников производственного процесса», – заявил полпред президента на Урале Владимир Якушев.

Мониторинг теневой занятости в 2023 году показал, что более 60 тысяч жителей УрФО находятся в неформальных трудовых отношениях с работодателями. Без государственной регистрации работают почти 25 тысяч единиц хозяйствующих субъектов. Снижение этих показателей – задача регионов УрФО, отметил полпред.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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