Букмекеры назвали фаворита седьмого матча «Автомобилист» – «Металлург»

Букмекерские конторы определили фаворита в седьмом матче полуфинальной серии «Автомобилист» – «Металлург» в розыгрыше Кубка Гагарина. Счет в раунде между командами 3-3. Решающая игра состоится сегодня вечером в Магнитогорске.
Букмекеры принимают ставки на победу «Металлурга» на домашней арене с коэффициентом 1,95 (вероятность 51%). Выигрыш «Автомобилиста» оценивается с коэффициентом 3,50 (вероятность 28%), ничья в основное время матча – 4,40 (вероятность 22%).
Полуфинальная серия «Автомобилист» – «Металлург» стала самой результативной за последние десять лет в КХЛ. В трех матчах из шести команды забивали не менее семи голов.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
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