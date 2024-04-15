Букмекеры назвали фаворита седьмого матча «Автомобилист» – «Металлург»

Букмекерские конторы определили фаворита в седьмом матче полуфинальной серии «Автомобилист» – «Металлург» в розыгрыше Кубка Гагарина. Счет в раунде между командами 3-3. Решающая игра состоится сегодня вечером в Магнитогорске.

Букмекеры принимают ставки на победу «Металлурга» на домашней арене с коэффициентом 1,95 (вероятность 51%). Выигрыш «Автомобилиста» оценивается с коэффициентом 3,50 (вероятность 28%), ничья в основное время матча – 4,40 (вероятность 22%).

Полуфинальная серия «Автомобилист» – «Металлург» стала самой результативной за последние десять лет в КХЛ. В трех матчах из шести команды забивали не менее семи голов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube