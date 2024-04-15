В ГУ МЧС опровергли информацию о затоплении невьянских садов

Ни в Невьянске, ни в других городах Свердловской области на сегодняшний день не зафиксировано подтопления жилых домов и дачных участков.

Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС региона, комментируя сообщение одного из уральских СМИ о подтоплении садовых участков на улице Тельмана в Невьянске.

«В Невьянске в настоящий момент не зафиксировано подтопления жилых домов и придомовых территорий. Сейчас в Свердловской области не зафиксировано подтопления территорий, вызванных паводком», – заявили в ГУ МЧС.

По данным ведомства, на территории области затоплено два низководных моста, один мост разобран на период весеннего половодья, ограничено автотранспортное сообщение с пятью населенными пунктами (75 домов, 115 человек, из них 10 детей). На ближайшие трое суток подтоплений, затоплений территорий и объектов инфраструктуры не прогнозируется.

Невьянск, Елена Владимирова

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