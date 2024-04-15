В Свердловской области выросла заболеваемость ОРВИ

В Свердловской области снова начался рост заболеваемости ОРВИ. За прошедшую неделю выявили 25,5 тысячи новых случаев, что на 5,6% выше, чем неделю ранее. 61% заболевших – это дети, а среди возбудителей преобладает риновирус.

«С 8 по 14 апреля 2024 г. в Свердловской области зарегистрировано 25,5 тыс. случаев ОРВИ. Это выше среднемноголетнего уровня на 22,4%. Уровень заболеваемости выше среднеобластного – в Сысерти, Богдановиче, ЗАТО Свободном», – сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В Екатеринбурге за прошедшую неделю зарегистрировано 12,9 тыс. случаев заболевания ОРВИ.

В пресс-службе ведомства также напомнили, как можно снизить риски ОРВИ: «Регулярно и тщательно мойте руки с мылом или обрабатывайте спиртосодержащим средством, избегайте прикосновений к своему лицу, соблюдайте масочный режим и не забывайте о социальной дистанции в местах скопления людей, не пренебрегайте дезинфекцией гаджетов, ведите здоровый образ жизни, оставайтесь дома при появлении любых признаков болезни, обращайтесь за медицинской помощью».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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